Канада начала убирать американский алкоголь с прилавков в ответ на тарифы США

По указанию правительства провинции Онтарио канадская организация LCBO начала убирать с прилавков алкогольную продукцию, произведенную в Соединенных Штатах Америки, сообщило издание The Hill.

В LCBO объяснили, что изъятие американских товаров является ответом на увеличение Трампом пошлин на канадские товары. Премьер Онтарио Даг Форд сообщил прессе, что данная мера негативно скажется на доходах американских компаний.

Эрик Грегори, глава Ассоциации виноделов Кентукки (США), подтвердил, что новые американские тарифы окажут значительное влияние на страну.

Он отметил, что из-за ответных действий Канады пострадают американцы, включая фермеров, водителей грузовиков, работников винокурен, производителей бочек, барменов, официантов, а также предприятия и общины, связанные с производством бурбона в Кентукки.

Администрация Трампа ввела повышенные пошлины в размере 25% на широкий спектр канадских товаров. В ответ на это премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение Трампа неразумным и объявил об увеличении пошлин на те же американские товары на 25%.

Ранее Трюдо заявлял о жесткой позиции по отношению к Трампу и его замыслу присоединить Канаду.