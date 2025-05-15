Офис Зеленского опубликовал состав украинской делегации на переговорах

В офисе Владимира Зеленского официально объявили состав украинской делегации на переговорах «по достижению устойчивого и справедливого мира» с Россией, Турцией и США. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, ссылаясь на выпущенный указ.

Стало известно, что украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров, он также наделен полномочиями вносить изменения в ее состав. Также в состав делегации Украины вошел министр иностранных дел страны Сергей Кислица, зампред СБУ Александр Поклад, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, первый зампред Службы внешней разведки Олег Луговский, замначальника ГУ разведки МО Вадим Скибицкий.

Журналисты уточнили, что в четверг приезда делегации Украины в Стамбул для проведения переговоров с Россией не ожидается.

Напомним, что ранее стало известно о том, что переговоры России и Украины перенесены на 16 мая.