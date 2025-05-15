Переговоры России и Украины в Стамбуле перенесены

Вечером четверга ТАСС сообщил о том, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся в пятницу, 16 мая. Об этом журналисты сообщают, ссылаясь на собственные источники, которые близки к организации переговоров.

По словам собеседника издания, запланированные ранее на 15 мая переговоры украинской и российской сторон в Стамбуле пройдут в пятницу, 16 мая.

Напомним: ранее глава делегации РФ на переговорах помощник президента Владимир Мединский рассказал о том, что Владимир Путин не только определил переговорную позицию в Турции, но и поставил соответствующие задачи. Мединский заявил, пишет ТАСС, что российская делегация имеет все необходимые компетенции и полномочия для проведения переговоров и конструктивно настроена на поиск точек соприкосновения и возможных развязок.

Сообщалось, что ранее украинский президент Владимир Зеленский при прибытии в Анкару для встречи с Эрдоганом чуть не упал, выходя из самолета.