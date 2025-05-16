Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли без переводчика: стороны говорили на русском

Переговоры России и Украины, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле, прошли без участия переводчика — делегации общались на русском языке. Информацию об этом передал журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов.

Встреча представителей России и Украины, состоявшаяся 16 мая в Стамбуле, прошла на русском языке. Несмотря на присутствие переводчика, необходимость в его услугах так и не возникла — все участники переговоров свободно изъяснялись без перехода на другие языки. Переговоры продолжались около двух часов и стали редким эпизодом прямого общения между сторонами в нынешних условиях.

Как утверждают источники, в процессе диалога не понадобилось лингвистическое посредничество — собеседники предпочли привычный для многих участников формат.

В российской делегации подчеркнули, что удовлетворены исходом встречи. Подробностей по содержанию договоренностей пока не раскрывается.

Ранее Россия и Украина договорились о новом раунде переговоров.