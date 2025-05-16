Переговоры России и Украины завершились в Стамбуле

Первый раунд российско-украинских переговоров завершился в Стамбуле. Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

Так, стало известно, что встреча делегаций Украины и России, по сообщениям СМИ, проходила на русском языке и продолжалась около одного часа и 50 минут. На данный момент она завершена и, пишут журналисты, делегации обеих стран пока не приняли решение о том, будет ли продолжен переговорный процесс в Стамбуле, но, скорее всего, в ближайшее время будут сделаны соответствующие заявления для журналистов.

Напомним, что возобновить прямые переговоры предложил российский президент Владимир Путин 11 мая, но в дату, предложенную главой РФ – 15 мая – переговоры не состоялись в отсутствие делегации Украины. Они прошли 16 мая.