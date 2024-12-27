Песков назвал вопиющим случаем отказ норвежских моряков спасать экипаж Ursa Major
Песков назвал «вопиющим» отказ Норвегии спасать российских моряков с Ursa Major
Фото: [Медиасток.рф]
Тот случай, когда норвежские моряки не стали оказывать помощь российскому экипажу с гибнущего судна, является вопиющим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова привело РИА Новости.
Представитель Кремля завил, что спасение всех терпящих бедствие на море является международным законом. Отказ в помощи нарушает все существующие правила.
«Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — указал он.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что инцидент с неоказанием помощи норвежцами может привести к международному разбирательству в суде. Он добавил, что такой поступок укладывается в те нарративы, которые сейчас приняты на Западе. По отношению к россиянам допускаются вопиющие и хамские выходки.