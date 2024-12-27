Картаполов заявил, что норвежцам, отказавшимся принять россиян с Ursa Major, может грозить суд

Отказ моряков из Норвегии принять экипаж судна Ursa Major может привести к международным разбирательствам, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее норвежское судно под флагом Oslo Carrier 3 отказалось взять на борт российских моряков, терпящих бедствие в Средиземном море, без объяснения причин. В компании подчеркнули, что это действие является серьезным нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасении мореплавателей, ратифицированной в 1989 году.

Отвечая на вопрос о возможных мерах наказания за несоблюдение условий конвенции, Картаполов отметил, что следует зафиксировать данный случай и подать иск в международный суд.

По его мнению, отказ норвежских моряков принять на борт экипаж Ursa Major является не только нарушением международных норм, но и общепринятых гуманитарных принципов.

«Это вопиющий случай, но, в принципе, он укладывается в нынешние западные нарративы, они себя ведут абсолютно бесчеловечно, бесцеремонно и по-хамски», — отметил глава комитета Госдумы.

Ранее сообщалось, что тонущий в Средиземном море экипаж судна Ursa Major спасли испанские моряки.