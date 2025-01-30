Песков подтвердил данные о россиянах на борту упавшего в США самолета
Песков: печальные данные о россиянах на борту упавшего лайнера подтверждены
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о находившихся российских фигуристов на упавшем в США лайнере, сообщил ТАСС.
В четверг, 30 января, недалеко от Вашингтона потерпели крушение пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk. Два воздушных судна столкнулись в небе. Их обломки упали в реку Потомак.
«Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», — сказал Песков.
Представитель Кремля выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии.
На борту упавшего пассажирского самолета Bombardier CRJ700, летевшего из Канзаса, находились 64 человек, в их числе четыре члена экипажа. По последним данным, минимум 19 тел вытащили из воды спасатели во время поисково-спасательных работ. Появлявшаяся ранее в СМИ информация о выживших не подтвердилась. На данный момент сведений о спасшихся пассажирах или членах экипажа нет. По предварительным данным, все пассажиры самолета погибли, как и военные на вертолете.
Ранее телеграм-канал Mash опубликовал список фигуристов, летевших на упавшем в США самолете.