Под Вашингтоном военный вертолет столкнулся с пассажирским самолетом: есть погибшие

Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в США в аэропорту Вашингтона. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, которая выступила на телеканале Fox News.

Левитт заявила, что информация о столкновении в воздухе уже доложена главе государства Дональду Трампу.

«Могу подтвердить, что Трампу доложено. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана», — указала она.

По имеющимся данным, столкновение случилось между вертолетом, на борту которого находились трое военнослужащих, и воздушным судном Bombardier, перевозившем 60 пассажиров. Там же находились четыре члена экипажа корабля. Авиалайнер после столкновения рухнул в реку Потомак. Пока извлечь из воды удалось только четырех человек, спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Победа» во время полета из Дубая в Москву подал экстренный сигнал бедствия. Это произошло над Каспийским морем. После этого авиалайнер внепланово приземлился в Астрахани.