Появился список фигуристов, летевших на упавшем в Вашингтоне самолете

Телеграм-канал Mash опубликовал список из 13 фамилий тех фигуристов, которые летели на пассажирском самолете, столкнувшемся с вертолетом в Вашингтоне.

По появившимся данным, в разбившемся самолете находились фигуристы Эндрю Торгашев, Максим Наумов, Алиса Ефимова, Миша Митрофанов, Кэти Макбет, Даниил Паркман, Кристина Каррейра, Энтони Пономаренко, Алексей Щепетов, Артем Маркелов, Антон Спиридонов и Данила Савельев.

Часть этих людей ранее имели гражданство РФ и даже выступали за российскую сборную, но позже переехали в США. Еще одна часть людей из списка являются детьми бывших российских фигуристов. Все они принимали участие в чемпионате США по фигурному катанию либо болели за своих близких.

К примеру, Алиса Ефимова за время своей спортивной карьеры выступала за Россию, ФРГ и США. Значимых результатов она смогла добиться только тогда, когда встала в пару с американским фигуристом Митрофановым.

Также стало известно, что в самолете точно находилась Инна Волянская, ставшая в СССР бронзовой чемпионкой страны по парному фигурному катанию. Такие данные привел ТАСС.

Ранее стало известно, что наиболее вероятной причиной крушения самолета в США является ошибка авиадиспетчера. Пилоты военного вертолета подавали ему запрос на смену высоты, чтобы избежать столкновения с самолетом. В итоге летчикам так и не дали команду сменить горизонтальный курс.