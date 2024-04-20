Палата представителей США одобрила законопроект о выделении 60,8 млрд долларов Украине
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Палата представителей США в субботней внеочередной сессии приняла подавляющим большинством голосов законопроект об оказании военной и финансовой помощи Украине и Тайваню. За документ высказались 360 конгрессменов, 58 проголосовали против.
Что до Украины, то, согласно принятому документу, США предоставят ВСУ ракеты ATACMS. $23 млрд из одобренных для Украины $61 млрд пойдут на восполнение американских военных арсеналов.
Также конгрессмены проголосовали за дополнительную помощь Израилю на $26,4 млрд.
Теперь указанные документы передадут на голосование в американский Сенат, а после он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.
Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.