Депутат Журавлев считает, что поставки Вашингтоном ракет ATACMS приведут к уничтожению Украины

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, поставки оперативно-тактических ракет ATACMS в рамках законопроекта о выделении финансовой помощи Незалежной приведут к ее уничтожению. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что ранее говорили о возможном создании зоны безопасности вдоль российских границ, своеобразном демилитаризованном поясе, где не было бы никакой военной техники, а значит, возможности обстреливать территорию нашей страны.

По мнению парламентария, с учетом дальности ATACMS — до 300 км – данная полоса должна быть такой широкой, что от Украины вообще ничего не останется. Вполне достаточно будет провести соответствующие линии от всех регионов РФ.

Он отметил, что это довольно благоприятный для Москвы вариант развития событий, так что к поставкам готовимся. Ответ будет таким, который Киев явно не ожидает.