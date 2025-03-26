Народное собрание Гагаузии потребовало освобождения Евгении Гуцул

Народное собрание Гагаузии потребовало немедленного высвобождения ранее задержанной главы автономии Евгении Гуцул Кишиневом. В противном случае гагаузский парламент оставляет за собой возможность поддержать протестные акции и созвать экстренный съезд для защиты прав населения.

Помимо освобождения Гуцул, депутаты требуют прекращения политического давления на представителей Гагаузии и проведения независимого международного расследования деятельности антикоррупционных органов с участием международных организаций и представителей Турции и России.

В случае продолжения нарушений прав автономии и преследования ее лидеров, Народное собрание оставляет за собой право созвать внеочередной съезд депутатов всех уровней для выработки мер по защите прав гагаузского народа, поддержать массовые протесты и обратиться за поддержкой к Турции, России, ОБСЕ и Совету Европы.

По мнению Народного собрания, арест Гуцул — это очередная попытка давления на автономию. Там подчеркнули, что обвинения в адрес главы региона политически мотивированы и не имеют под собой доказательств.

Председатель НСГ Дмитрий Константинов назвал задержание Гуцул атакой на Гагаузию со стороны Кишинева, направленной на унижение жителей региона.

Ранее сообщалось, что жители Гагаузии вышли на митинг в поддержку арестованной Гуцул.