Суд Кишинева арестовал главу Гагаузии

Согласно заявлению суда, районный суд в Кишиневе удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил заключить под стражу на 20 дней главу Гагаузской автономии в Молдавии Евгению Гуцул, передает РИА Новости.

В официальном документе говорится, что суд в Кишиневе частично удовлетворил запрос прокуроров и применил к Евгении Гуцул меру пресечения в виде 20-дневного ареста.

Адвокат Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что решение суда в отношении главы Гагаузии будет оспорено. По словам адвоката, защита намерена в кратчайшие сроки подготовить апелляцию, соблюдая все процессуальные нормы молдавского законодательства.

Байрам подчеркнула, что решение суда является необоснованным и чрезмерным, а также отметила явные нарушения процессуальных норм в ходе рассмотрения дела.

Напомним, что 25 марта главу Гагаузии доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где сообщили о ее задержании на 72 часа.

Ранее сообщалось, что Гуцул обратилась к Путину с призывом о помощи из-за циничной кампании Молдовы. Позже Кремль подтвердил, что получил обращение главы Гагаузии.