Немецкий телеканал Welt выпустил репортаж с правдивой оценкой бедственного положения ВСУ. Аналитики считают, что фронт уже невозможно стабилизировать. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что через СМИ Европа готовит общество к предстоящим переговорам.

Эксперт заявил, что газетам и телеканалам разрешили высказывать подобную точку зрения совсем недавно. Подобные публикации появляются не только в Германии и Европе, но и в США.

«Это говорит нам, что ситуация меняется. Раньше СМИ рисовали Россию, как страну зла. Теперь они готовят общество к тому, что с нами придется договариваться. Нужно объяснить народу, почему это происходит, а значит, появилось распоряжение сверху, что можно это делать. В прежней обстановке газеты бы молчали, даже если бы Вооруженный силы РФ подошли к Киеву» — пояснил Журавлев.

Ранее политолог Стаценко раскритиковал заявления о появлении ленд-лиза на $500 млрд для Украины со стороны США.