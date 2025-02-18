Стало известно, что Путин назначит переговорщиков от России по Украине

О том, кто войдет в российскую команду переговорщиков по Украине, будет принято президентом России Владимиром Путиным. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Он также уточнил, что это решение лидер РФ примет после того, как станут известны имена американских участников. Со слов Ушакова, в настоящее время Штаты еще не назначили своих представителей.

В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на представителя Госдепа сообщило, что глава МИД России и Госсекретарь США назначат команды для скорейшего урегулирования противостояния на Украине. На данный момент дата встречи не определена. Со слова Ушакова, именно президент Путин должен решить, когда начнутся контакты России и США по украинскому вопросу.

Помощник президента по международным делам также уточнил, что во время встречи в Эр-Рияде были озвучены принципиальные подходы и достигнута договоренность о последующем вступлении, «в свое время», в диалог отдельных команд по данной тематике.

Ранее Ушаков раскрыл детали переговоров с американской стороной.