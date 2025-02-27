Полиция задержала 20 участников акции протеста экс-сотрудников USAID в Вашингтоне

В Вашингтоне бывшие сотрудники раскритикованного Дональдом Трампом Агентства США по международному развитию (USAID) организовали «лежачую» акцию протеста, сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что таким образом уволенные выразили свое недовольство сокращением финансирования программ по борьбе со СПИДом. Итогом акции стало задержание 20 человек, скандировавших различные лозунги.

Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, ранее выступил за ликвидацию USAID. Американский бизнесмен охарактеризовал агентство как «преступную организацию» и «змеиное гнездо радикальных левых марксистов».

После начала расследований в отношении USAID президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио исполняющим обязанности руководителя агентства. Трамп ранее заявил, что эта организация «украла миллиарды долларов из государственного бюджета для выплаты средств массовой информации».

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что администрация Дональда Трампа собралась отменить более 90% контрактов с USAID.