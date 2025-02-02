Маск: USAID пора умереть

Илон Маск, американский бизнесмен, футурист и руководитель нового подразделения по повышению эффективности государственного управления (DOGE), выразил своё мнение о деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). В своём аккаунте в социальной сети X он назвал эту организацию «преступной».

Он считает, что эта система уже устарела и морально, и физически. Она «отжила свое», отметил Маск.

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — написал Маск.

В своем отдельном посте в социальной сети Маск заявил, что это агентство представляло собой «осиное гнездо радикальных левых марксистов, которые испытывают неприязнь к Америке».

Ранее Reuters со ссылкой на представителя агентства USAID (Агентство Соединенных Штатов по международному развитию) сообщило, что Госдеп принял решение о прекращении любой поддержки Украины.

Представитель ведомства заявил, что сотрудники USAID, которые должны были оказывать поддержку Киеву, получили распоряжение о полном прекращении деятельности в указанном направлении.