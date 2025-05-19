Португалия грозит подать жалобу в ЕК на Францию из-за масштабного блэкаута

Португалия направит жалобу в Европейскую комиссию (ЕК) на Францию из-за масштабного блэкаута, произошедшего в апреле, пишет издание Financial Times (FT).

Отмечается, что глава Министерства энергетики Португалии Мария да Граса Карвальо потребовала принять меры и оказать давление на Францию, так как Париж задерживает реализацию трансграничных электросетевых проектов.

Блэкаут, произошедший 28 апреля в Европе, стал одним из крупнейших за последние годы. Тогда в системах энергоснабжения сразу пяти европейских стран, в числе которых оказались Испания, Португалия, Франция, Нидерланды и Бельгия, произошли масштабные отключения. За всего лишь пять секунд было потеряно около 15 ГВт энергии.

СМИ отмечали, что причиной масштабных отключений стали задержки с подключением новых линий электросетей, в том числе и на португальско-французской границе, что сделало энергосистемы уязвимыми перед сбоями.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала, что число подключений к Starlink Илона Маска во время блэкаута в Европе выросло на 35%.