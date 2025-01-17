Путин назвал договор с Ираном шагом к стабильности в регионе

Россия и Иран подписали межгосударственный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по словам президента России Владимира Путина, станет прорывным шагом для двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ нацелен на развитие сотрудничества в политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере.

Президент России подчеркнул, что договор ставит амбициозные задачи и задает ориентиры для долгосрочного взаимодействия. По мнению Путина, документ между Ираном и Россией не только укрепит отношения двух стран, но и внесет вклад в стабильное развитие всего евразийского региона.

Соглашение, заключенное на 20 лет с автоматическим продлением каждые пять лет, вступит в силу после выполнения сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Это первый документ подобного масштаба между Москвой и Тегераном, что говорит о важности дипломатического события.

Переговоры между Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, длившиеся более трех часов, прошли в конструктивном ключе, этот факт отметил и российский президент. Лидеры обсудили конкретные проекты, направленные на углубление двустороннего взаимодействия.

Подписание договора подтверждает стремление двух стран к стабильности и устойчивому развитию, что, по словам участников встречи, будет способствовать укреплению позиций России и Ирана на международной арене.

Ранее сообщалось о том, что РФ и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан.