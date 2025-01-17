РФ и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан

Россия и Иран согласовали маршрут поставок газа через территорию Азербайджана. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, передает ТАСС.

По его словам, эти договоренности стали важным шагом в расширении энергетического сотрудничества между двумя странами. Цивилев подчеркнул, что переговоры, в том числе по ценовой политике, находятся на финальной стадии.

«Цена — всегда коммерческий вопрос, поиск компромисса, поэтому созданы рабочие группы с обеих стороны, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию», — отметил Цивилев.

Он подчеркнул, что основным базовым ориентиром для определения цены является паритет калорийности нефти и газа с применением соответствующего коэффициента.

В конце июня 2024 года компании «Газпром» и National Iranian Gas Company подписали стратегический меморандум для разработки схемы поставок российского газа в Иран. Стороны также обсудили первоочередные меры по реализации данного соглашения и другие аспекты сотрудничества в области энергетики.

Иранская сторона впоследствии сообщила о планах поставлять около 300 млн кубометров газа ежедневно из России через Каспийское море. Согласно условиям соглашения, Иран получит возможность перепродавать избыточные объемы газа в третьи страны. Договор будет действовать в течение 30 лет. Ирану соглашение может принести примерно $10-12 млрд ежегодно.

Ранее сообщалось, что в Москву прибыл президента Ирана Масуд Пезешкиан. В Кремле он встретился с российским лидером Владимиром Путиным.