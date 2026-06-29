Путин отметил, что Лантратова «активно взялась за работу» на посту омбудсмена

Путин: Лантратова активно включилась в работу на посту омбудсмена

Политика

Президент России Владимир Путин на рабочей встрече отметил, что новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова активно включилась в работу на новом посту, передает ТАСС.

«Вы совсем недавно приступили к обязанностям уполномоченного по правам человека в России. Я смотрю, вы так активно взялись за работу», — сказал российский лидер, открывая рабочую встречу.

Он поинтересовался первыми впечатлениями омбудсмена на новом месте.

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