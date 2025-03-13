Путин поставил вопрос о контроле действий Украины во время перемирия

Президент России Владимир Путин поставил вопрос о необходимости контроля действий Украины в условиях перемирия по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В ходе обсуждений российский лидер акцентировал внимание на таких важных вопросах, как принудительная мобилизация на Украине, поставки оружия и подготовка мобилизованных, выразив надежду на разумный подход к их решению.

«Тогда возникает вопрос: а каковы будут, как будут решаться вопросы контроля, верификации, как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован?» — задался вопросом Путин.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями США и Украины, итогом которых стало согласие Киева на 30-дневное перемирие.

Представители США, в том числе президент страны Дональд Трамп, понадеялись, что Москва также поддержит такие условия.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока рано говорить о таких шагах. Он подчеркнул, что Кремль сначала должен получить полную информацию о договоренностях Вашингтона и Киева, и только потом принимать решение.

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ поддержит 30-дневное перемирие, но с условием, если это решение приведет к долгосрочному миру.