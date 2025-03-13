Президент России поддержал идею 30-дневного перемирия с Украиной

Президент РФ Владимир Путин сказал, что поддерживает предложение со стороны Штатов завершить боевые действия на Украине, но лишь в случае, если подобный шаг ведет к долгосрочному миру, а еще способствует ликвидации основ возникшего противостояния. Об этом сообщило РИА Новости.

Он также уточнил, что перемирие на 30 суток выгодно украинской стороне, так как ее группировка в Курской области оказалась полностью изолирована и находится под полным огневым контролем. В том случае, если в течение ближайших дней произойдет физическое блокирование, ни у одного украинца не получится выйти.

«Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток, и мы за», — сообщил президент РФ.

Глава России заявил, что у него появился перечень вопросов к тому, каким образом получится организовать предположительное перемирие с Киевом. В частности, речь идет о том, кто станет отдавать приказы о завершения боевых столкновений на Украине, и какая у них будет цена. Кроме того, Путин призвал решить вопрос о том, как держать Киев под контролем, ведь он может воспользоваться временным перемирием для принудительной мобилизации призывников и поставок вооружения.

Рассказал президент и о том, каким образом должен остановиться огонь.

«Это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — выразил свое видение ситуации российский лидер.

Раскрыл глава России и готовность Украины к прекращению боевых столкновений. По словам Путина, по итогам состоявшейся в Саудовской Аравии встречи представителей Вашингтона и Киева могло показаться, что украинская сторона приняла решение на фоне американского давления, но это не так.

«На самом деле убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается на земле», — заявил Путин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что европейские страны могут переложить ответственность на Москву в том случае, если мирные переговоры с Киевом завершатся неудачно. При этом он подчеркнул желание российской стороны надолго разрешить возникший на Украине кризис.