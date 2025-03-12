В Кремле высказались о возможном 30-дневном перемирии с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал к осторожности в оценках возможного 30-дневного перемирия на Украине, сообщил «Коммерсантъ».

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины, на которой Киев выразил готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня.

«Вчера, общаясь с прессой, и Рубио, и Уолтц заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде», — сказал Песков.

По итогам переговоров в Джидде официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет открытой возможность для контактов с американскими представителями в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп также сообщил о предстоящих встречах между российскими и американскими делегациями, выразив надежду на то, что РФ поддержит инициативу о перемирии.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, принимавший участие в переговорах с США, отметил, что на следующей неделе Киев и Вашингтон проведут технические консультации, на которых обсудят детали реализации 30-дневного перемирия.

Тем не менее, по информации агентства Reuters, президент России Владимир Путин, скорее всего, не согласится с предложенными США условиями о прекращении огня на Украине.