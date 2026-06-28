Путин сомневается, что европейские лидеры могли переубедить Трампа

«Но хотел бы начать с другого. О том, о чем вы сказали, о том, что европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имея в виду, что президент Соединенных Штатов — это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик. Он второй раз во власти, знает, что делает, я полагаю. Наверное, все мы, мы люди, мы все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить. Во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю», — отметил Путин.