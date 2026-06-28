Путин сомневается, что европейские лидеры могли переубедить Трампа
Путин: европейские лидеры вряд ли смогли переубедить Трампа по Украине
Президент России Владимир Путин выразил сомнение, что европейские политики на саммите G7 могли переубедить американского лидера Дональда Трампа в свою пользу.
Журналист «Вестей» Павел Зарубин обратился к главе государства с вопросом о последних сообщениях западной прессы, согласно которым, европейским лидерам удалось якобы переубедить Трампа по поводу украинских событий.
«Но хотел бы начать с другого. О том, о чем вы сказали, о том, что европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имея в виду, что президент Соединенных Штатов — это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик. Он второй раз во власти, знает, что делает, я полагаю. Наверное, все мы, мы люди, мы все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить. Во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю», — отметил Путин.