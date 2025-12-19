Путина попросили запретить магические услуги

Журналистка православного телеканала «Спас» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить рекламу колдунов, экстрасенсов и оккультных услуг. В своем вопросе она отметила вред, который подобные услуги наносят гражданам.

Путин согласился с формулировкой журналистки. Он назвал деятельность подобных лиц бредом, который наносит существенный вред людям. Президент подчеркнул, что с этим явлением необходимо бороться.

При этом глава государства отметил, что действовать нужно аккуратно, чтобы не нарушать права человека. Путин пообещал еще раз изучить вопрос и дать поручение правоохранительным органам самым внимательным образом следить за соблюдением законов, ограничивающих эту сферу.

Решение высших судебных инстанций по данным вопросам, как заявил президент, должно неукоснительно соблюдаться.

