Прямую линию Путина в этом году транслируют в загсах России

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Объединенная прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году приобрела необычный формат трансляции — ее показывают в том числе в столичных загсах.

Мероприятие, проводимое уже третий год подряд, собрало рекордное количество вопросов — к началу эфира поступило более 2,5 млн обращений от граждан.

Президент отвечает на вопросы как от обычных зрителей, приславших видеообращения, так и от журналистов. В прошлом году эфир длился более 4 часов, а глава государства ответил на 76 вопросов.

В этот раз прямая линия проходит без прямых включений из регионов, но сохраняет свой масштаб — трансляцию организовали в общественных местах, делая диалог главы государства с народом максимально открытым и доступным.

