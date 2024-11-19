Зеленский анонсировал использование дальнобойных дронов и ATACMS

Владимир Зеленский заявил о готовности ВСУ применять дальнобойные ракеты ATACMS против целей на территории России. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Киеве, передает ТАСС.

Как отметил Зеленский, Украина уже располагает дальнобойными дронами собственного производства и ракетами «Нептун».

19 ноября в Министерства обороны России сообщили, что ночью ВСУ нанесли удар по Брянской области с использованием ракет ATACMS. В ведомстве отметили, что из шести запущенных ракет, пять из них были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» и С-400.

Отмечалось, что ракеты упали на техническую территорию военного объекта, что привело к возгоранию. Его оперативно удалось ликвидировать. Жертв и крупных разрушений не зафиксировано.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал удар ATACMS по России сигналом о стремлении Запада к эскалации.

Также РИА Новости сообщило, что в Белом доме отказались комментировать разрешение Джо Байдена данное Киеву ударять по российской территории. Как отмечало агентство со ссылкой на пул журналистов Белого дома, президент США всячески избегал ответов на вопросы представителей СМИ по этой теме на саммите G20 в Бразилии.