Reuters: Россия объединила сторонников и противников Трампа

Половина Сената Конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, представила совместный законопроект, направленный на ужесточение санкций против России в случае эскалации конфликта на Украине, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что законопроект был выдвинут сенатором Линдси Грэмом* от Республиканской партии и сенатором Ричардом Блюменталом от Демократической партии.

Новая инициатива направлена на введение жестких санкций, включая пошлины на экспорт российской нефти, газа, урана и других товаров в отношении стран, покупающих эти ресурсы. Законопроект призван смягчить влияние России на мировом энергетическом рынке и повысить стоимость ее ресурсов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения пошлин на экспорт нефти из России. Он акцентировал внимание на том, что эти меры могут быть приняты в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Трамп также отметил, что у него сложились «очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что шесть европейских стран заявили о готовности ввести новые санкции против России.

* Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.