Российский и египетский лидеры обсудили между собой арабо-израильский конфликт и ситуацию в Сирии

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Главы государств пообщались на темы, актуальные на данный момент для Ближнего Востока. Об этом сообщило РИА Новости.

Одна из тем, которая была затронута в разговоре, касалась соглашения, заключенного между Израилем и движением ХАМАС. Путин высоко оценил те усилия Египта, которые были предприняты в данном вопросе.

«Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения», — указали журналистам в пресс-службе Кремля.

Также произошло общение на тему текущей ситуации в Сирии. Стороны высказались насчет необходимого уважения к суверенитету, а также территориальной целостности данной страны. По их мнению, безопасность сирийских граждан должна быть обеспечена вне зависимости от их религиозных убеждений либо политических взглядов.

Ранее сообщалось об общении по телефону Путина и Си Цзиньпина, которое проходило в дружеской атмосфере. Главы двух стран обсудили различные совместные проекты, а также торгово-экономическое партнерство.