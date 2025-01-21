Лидеры России и Китая обсудили крупные совместные проекты

Президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой обсудили целый ряд крупных совместных проектов. Об этом сообщил Юрий Ушаков, помощник российского лидера. Его слова привело РИА Новости.

По словам Ушакова, беседа глав двух государств длилась 1 час 35 минут. За это время они коснулись большого количества важных вопросов. Среди затронутых вопросов было улучшение транспортного сообщения между КНР и РФ, а также реализация проекта «Сила Сибири-2».

«Условились продолжить сотрудничество по раскрытию потенциала Северного морского пути», — указал он.

Путин и Си Цзиньпин выразили удовлетворение тем, что торгово-экономическое сотрудничество между странами движется в должном направлении, оно постоянно показывает положительную динамику, несмотря на все санкции Запада. Ушаков подчеркнул, что вся беседа проходила в дружеской атмосфере.

Ранее сообщалось, что президент Путин заключил договор с главой Ирана о всеобъемлющем сотрудничестве. Тем самым российско-иранские отношения вышли на новый уровень.