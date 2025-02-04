Рубио раскрыл работу USAID по сокрытию деталей расходования государственных денег

Агентство США по международному развитию (USAID) не раскрыло новой администрации президента США Дональда Трампа детали расходования бюджетных средств, передает РИА Новости на заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он отметил, что агентство не раскрывает информацию о целевом назначении денег и подрядчиках. Рубио также подчеркнул, что, прежде чем денежные средства, выделенные USAID доходили до конечного получателя, они проходили через несколько подрядчиков.

Госсекретарь США также сообщил, что Вашингтон не намерен останавливаться в оказании иностранной помощи, однако эта поддержка будет «осмысленной» и направленной на продвижение американских национальных интересов.

USAID является одним из крупнейших официальных агентств по оказанию помощи в мире с бюджетом более $50 млрд и обеспечивает более половины всей зарубежной помощи США.

В январе 2025 года Трамп издал указ о приостановке всей зарубежной помощи, предоставляемой США, сроком на 90 дней, с целью проведения оценки программ на соответствие «американским ценностям» и приоритетам внешней политики США. Вскоре после этого госсекретарь Рубио объявил о создании исключения для гуманитарной помощи.

3 февраля на официальном сайте Белого дома появилась информация о широкомасштабных «потерях и злоупотреблениях» в деятельности USAID. В тот же день Рубио был назначен исполняющим обязанности главы USAID.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что USAID настало время «умереть».