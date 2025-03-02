СМИ: семью Вэнса спрятали в тайное место после встречи с проукраинскими активистами

После того как вице-президент США Джей Ди Вэнс и его близкие столкнулись с протестами сторонников Украины во время отдыха на горнолыжном курорте в Вермонте, их перевезли в «безопасное место», как пишет Breitbart.

Ранее в эфире Fox News появилась информация о том, что проукраинские активисты нарушили планы Вэнса после конфликта с Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме.

«Семья Вэнс, которая, как сообщалось, „каталась на лыжах на одной стороне горы“, чтобы избежать встречи с толпой протестующих, также была „перевезена в неизвестное место после того, как увидела беспорядки“ на горнолыжном курорте», — приводится в публикации издания.

В разговоре с представителями СМИ один из участников лыжной гонки использовал грубые выражения, чтобы описать собравшихся на митинг людей, выразив сомнение в их интеллектуальных способностях.

Ранее американский предприниматель Илон Маск резко прокомментировал вызывающее поведение Владимира Зеленского в Белом доме.