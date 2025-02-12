Сенатор Пушков: разговор Путина и Трампа войдет в историю мировой политики

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков заявил, что разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина войдет в историю мировой политики и дипломатии. Таким мнением он поделился в своем телеграм-канале.

По словам Пушкова, на Украине и в Европейском Союзе (ЕС) контакты Путина и Трампа воспримут с ужасом.

«Сейчас между евростолицами начнутся срочные консультации на тему: как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном. И такие усилия будут предприняты», — подчеркнул Пушков.

Он также отметил, что переговоры между сторонами будут сложными, а давление на Москву в разных формах продолжится.

«Но начало положено», — подытожил Пушков.

В среду, 12 февраля, Трамп сообщил, что провел «длинный телефонный разговор» с Путиным. Стороны в том числе затронули ситуацию на Украине. Как отметил американский президент, Путин заинтересован в прекращении огня.

Информация о разговоре Трампа и Путина также появилась на официальном сайте Кремля. Отмечается, что во время беседы лидеры обсудили вопросы ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также двусторонних российско-американских отношений в области экономики.

Кроме того, говорится в сообщении, Путин пригласил президента Трампа посетить Москву и подтвердил готовность принять американских чиновников для работы по направлениям, представляющим взаимный интерес, включая вопросы урегулирования ситуации на Украине.

Ранее также сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили взаимный обмен заключенными во время переговоров.