Трамп заявил, что провел длинный телефонный разговор с Путиным

Американский лидер сообщил, что обсудил с российским президентом ситуацию на Украине. Кроме того, лидера двух государств затронули тему Ближнего Востока, а также вопросы энергетики.

Напомним, о том, что Трамп провел разговор с Путиным, 9 февраля сообщило американское издание The New York Post (NYP). При этом, газета не сообщила детали этого разговора и не привела какие-либо цитаты Трампа.

По словам Трампа, в процессе диалога он и Владимир Путин пришли к общему мнению по украинскому кризису. Американский лидер сообщил, что США и Россия заинтересованы в скорейшем прекращении огня на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг общение Владимира Путина с Дональдом Трампом. Представитель Кремля подчеркнул, что на фоне множественных коммуникаций российского лидера, лично он может не знать об этом.