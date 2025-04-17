Сертификация «Суперджета» не переносится: Ростех опроверг слухи о задержках

Утверждения о том, что сертификация импортозамещенного самолета Superjet переносится на март 2026 года по причине проблем, связанных с двигателем ПД-8, не соответствует действительности. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в телеграм-канале.

Корпорация отвечает за разработку и производство самолета. В сообщении отмечается, что сертификат будет выдан в планируемые сроки.

«Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании», — говорится в публикации.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что сертификат на импортозамещенный Superjet будет получен в декабре 2025 года. Однако в прессе также появилась информация от заместителя министра ведомства Андрея Иванова, который заявил, что сертификация полностью импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet New (SSJ New) перенесена на март 2026 года.

Superjet New — российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, представляющий собой обновленную версию Superjet 100, в которой максимальным образом реализовано импортозамещение иностранных компонентов отечественными аналогами. До апреля 2019 года он носил имя Sukhoi Superjet 100.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что РФ предложила США обменять самолеты Boeing на замороженные активы.