Россия предложила США обмен своих замороженных активов на самолеты Boeing

Америка может поставить России гражданские самолеты Boeing в обмен на замороженные активы. Такое предложение Белому дому поступило из Москвы, и об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание сослалось на информацию, полученную от некого информированного источника. Судя по ней, российские власти рассчитывают на послабления в санкциях после прекращения боевых действий на Украине. Соединенные Штаты могут поставить России самолеты производства компании Boeing взамен тех активов, которые были заморожены в США.

Журналисты указали, что в РФ есть понимание того, что никакой сделки по самолетам не может быть заключено, пока на Украине ведутся боевые действия. Такое же мнение высказывают и в администрации Трампа. По имеющимся данным, сейчас на американской территории заморожено российских активов на $5 млрд.

Ранее западные СМИ сообщили, что в рамках торговой войны Китай запретил ввоз в страну самолетов Boeing, а также запчастей к ним. Авиаперевозчики должны прекратить любые закупки оборудования и запчастей у компаний из США. Решение не касается ранее заключенных контрактов на поставки.