Шеф Пентагона назвал приоритетную задачу США при Трампе

Глава Пентагона Пит Хегсет на полях заседания контактной группы по оказанию помощи Украине назвал главную задачу для США под руководством республиканца Дональда Трампа. Слова шефа американского оборонного ведомства передает РИА Новости.

По словам Пита Хегсета, занявшего пост главы Пентагона 25 января 2025 года, Трамп дал четкую задачу по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В США считают, что коммунистическая КНР угрожает национальной безопасности страны и ближайших государств.

По словам Херсета, Вашингтон будет разрабатывать меры против Китая, противодействовать его влиянию и усиливать американское присутствие в регионе. Также США будут создавать партнерские связи с ближайшими от КНР странами, которые китайские власти признают недружественными.

Напомним, что Дональд Трамп после вступления в должность ужесточил миграционную и торговую политику. В начале февраля он ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики.

Ранее сообщалось, что США обвинили Китай в огромном финансовом ущербе из-за COVID-19.