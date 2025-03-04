Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать с США соглашение по недрам

Украина готова подписать соглашение с США по недрам. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

Он отметил, что Киев активно ищет способы для эффективной кооперации с Вашингтоном. Шмыгаль также выразил благодарность США за поддержку Украины в условиях глобальных вызовов и подтвердил намерение продолжать работу над подписанием данного соглашения.

28 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Однако во время беседы между ними возникла напряженная ситуация — американский лидер указал на то, что Зеленский не выразил должной благодарности за поддержку, предоставляемую США.

По результатам визита пресс-конференция Зеленского и Трампа была отменена, а подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной, планировавшееся в рамках встречи, не состоялось.

Позже в СМИ появилась информация о том, что после словесной перепалки в Овальном кабинете Трамп отказался от дальнейшего сотрудничества с Зеленским, однако вскоре американский президент опроверг эти данные, отметив, что Вашингтон все также ждет подписания этого договора.

Ранее намерение США подписать соглашение по редкоземам подтвердил американский конгрессмен Брайан Фицпатрик. Он подчеркнул, что этот договор будет подписан в кратчайшие сроки.