Трамп опроверг слухи об отказе США от сделки с Украиной по ресурсам

Сделка США и Украины по минеральным ресурсам еще может состояться. Президент США Дональд Трамп опроверг предположение о том, что Вашингтон более не рассматривает вопрос заключения соглашения с Украиной по совместной разработке недр и редкоземельных металлов.

На вопрос о том, правда ли, что после скандала с Зеленским сделка по полезным ресурсам с Украиной «мертва», американский лидер ответил, что он так не думает.

Напомним, встреча Трампа с Зеленским в Белом доме состоялась 28 февраля. Американский лидер потребовал, чтобы Зеленский согласился прекратить огонь и перестал критиковать Путина. Зеленский же постоянно перебивал американского лидера. В результате Трамп попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом. Соглашение не было подписано.

Ранее в США предсказали критические последствия остановки поставок оружия Украине.