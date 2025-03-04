Трамп опроверг слухи об отказе США от сделки с Украиной по ресурсам
США готовы заключить с Украиной сделку по минеральным ресурсам
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Сделка США и Украины по минеральным ресурсам еще может состояться. Президент США Дональд Трамп опроверг предположение о том, что Вашингтон более не рассматривает вопрос заключения соглашения с Украиной по совместной разработке недр и редкоземельных металлов.
На вопрос о том, правда ли, что после скандала с Зеленским сделка по полезным ресурсам с Украиной «мертва», американский лидер ответил, что он так не думает.
Напомним, встреча Трампа с Зеленским в Белом доме состоялась 28 февраля. Американский лидер потребовал, чтобы Зеленский согласился прекратить огонь и перестал критиковать Путина. Зеленский же постоянно перебивал американского лидера. В результате Трамп попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом. Соглашение не было подписано.
Ранее в США предсказали критические последствия остановки поставок оружия Украине.