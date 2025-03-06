Шольц призвал Евросоюз не отказываться от ядерного сдерживания США

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости сохранения ядерного сдерживания США в Европе, призвав Европейский Союз (ЕС) не отказываться от этой стратегии. Об этом немецкий политик сообщил перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Шольц напомнил о значимости союзнических отношений в рамках НАТО и указал на существующие соглашения о совместных ядерных миссиях, организованных в Германии.

«Мы не можем пренебрегать этими обязательствами. Ядерное сдерживание, обеспечиваемое США, остается критически важным элементом нашей безопасности», — отметил канцлер.

Заявления Шольца перекликались с недавними высказываниями французского президента Эммануэля Макрона, который указал на нарастающую угрозу со стороны России для Франции и Европы в целом.

Макрон призвал к открытой дискуссии о возможности использования ядерного арсенала Франции для коллегиальной защиты всего Евросоюза, отмечая, что позиция США по Украине и их активная роль в НАТО претерпели значительные изменения.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает возможность размещения ядерного оружия на территории страны.