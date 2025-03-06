Премьер Дании допустила возможность размещения в стране ядерного оружия

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает возможность размещения ядерного оружия на территории страны на фоне изменяющейся геополитической обстановки, говорится в материале Euractiv.

Политик подчеркнула, что «не будет отвергать идеи других», и что все варианты должны быть взвешены в контексте обеспечения безопасности Дании и всей Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к гражданам заявил, что Россия стала угрозой для Европы. Французский лидер призвал начать обсуждение о возможности использования ядерного арсенала Франции для защиты интересов Европейского Союза (ЕС), особенно из-за изменений в политике США по отношению к Украине и их роли в НАТО.

Слова Макрона не остались незамеченными в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал это заявление как «чрезвычайно конфронтационное». Представитель Кремля указал на нестыковки в словах Макрона, отметив, что он не упомянул о развертывании военной инфраструктуры НАТО у границ России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал точную дату «исчезновения» Эммануэля Макрона.