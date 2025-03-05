Макрон объявил Россию угрозой для Франции и Европы

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что для Европы и Франции существует истинная «угроза», и ей стала Россия. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Макрона, которые приводят журналисты, российская агрессия не знает границ, и именно она представляет угрозу и для самой Франции, и для Европы в целом. Также французский лидер заявил о том, что Россия представляет угрозу для Европы не только в воздухе, но и в социальных сетях и киберпространстве.

Французский лидер отметил тот факт, что Россия укрепляет свою армию, и к 2030 году эта армия может быть усилена 300 тысячами солдат, 300 самолетами и тремя тысячами танков.

Ранее Макрон также заявил о том, что во Франции собираются обсуждать использование ядерного оружия для защиты ЕС.