Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности достижения компромисса между партиями правящей коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «зелеными», (Свободная демократическая партия Германии), передает ТАСС.

Отмечается, что такое заявление глава ФРГ сделал на совместной пресс-конференции с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом, которая проходила в Берлине, в рамках обсуждений, касающихся бюджета, экономики и промышленности страны.

Шольц отметил, на данном этапе необходимо сосредоточиться на «продвижении сотрудничества».

«Что касается ситуации, то дальнейшая работа правительства связана с чувством преданности стране, а не с идеологией», — добавил он.

В последнее время в правящей коалиции наблюдаются усиливающиеся разногласия. Уступка министра экономики Роберта Хабека в вопросах бюджета стала знаковым примером возможных переговоров, однако внутренние трения касаются не только финансовых вопросов, но и миграционного контроля.

Начинают набирать обороты также слухи о возможном выходе Свободной демократической партии (СвДП) из коалиции также начинают набирать обороты.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение о том, что сложности в экономике Германии возникли в связи с поддержкой Украины.

В то же время политолог Алексей Стаценко в комментарии «Подмосковью сегодня» подчеркнул, что сокращение финансирования Киева со стороны ФРГ также связаны с проблемами в экономике государства.