Германия вынуждена закрывать свои заводы из-за того, что Берлин занят поддержкой Киева, а не спасением собственного бизнеса. Такую точку зрения в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.

Боуз заявил, что Германия фактически умирает из-за Украины. Она тратит деньги, необходимые для спасения экономики, на помощь правительству Зеленского.

«Volkswagen увольняет десятки тысяч рабочих в Германии. За всю свою историю компания не закрывала ни одного завода», - указал он.

По мнению европейских СМИ, массовые сокращения рабочих мест на автопредприятиях могут начаться в ФРГ летом следующего года. В связи с этим в стране уже начались забастовки. Рабочие требуют отказаться от подобных планов и гарантировать им занятость.