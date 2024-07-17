«Они очень устали»: выяснилось, почему Германия сокращает финансирование Украины

В распоряжении агентства Reuters оказался проект бюджета Германии. ФРГ планирует выделить в 2025 году лишь четыре миллиарда евро на помощь Украине, что вдвое меньше суммы текущего года. Политолог Алексей Стаценко пояснил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», каковы причины ослабления поддержки.

По его словам, для ВСУ такое сокращение финансирования может стать серьезным ударом и даже повлияет на боеспособность подразделений.

«Было восемь миллиардов, а станет четыре миллиарда евро. Для понимания, стоит эти цифры с чем-то сравнить. Например, фонд оплаты труда военнослужащих ВСУ составляет около 11 миллиардов. Общий согласованный пакет помощи от ЕС — 50 миллиардов. То есть из-за решения Германии Украина потеряет значительную часть денег», — сказал Стаценко.

Он добавил, что такой бюджет можно трактовать как сигнал усталости от финансирования конфликта на Украине. Германия из-за решений последних лет загнала себя в экономический кризис.

«Они очень устали, и продолжаться так не может. Сейчас в Германии упал ВВП, с чем раньше они не сталкивались. Страна уступила второе место в топе экспортеров Китаю. Из Европы в целом и из Германии в частности идет отток инвестиций. Все это приводит к росту цен, падению доходов домохозяйств и накапливанию недовольства со стороны населения», — заключил Стаценко.

Ранее мы рассказали, что у Германии есть секретный план на случай войны с Россией.