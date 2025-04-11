Си Цзиньпин призвал Евросоюз вместе противостоять США

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Европейского Союза (ЕС) объединиться с Китаем против одностороннего давления со стороны США. Об этом китайский лидер заявил во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, которая состоялась в Пекине. Она транслировалась в прямом эфире Центрального телевидения Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что «в торговых войнах не может быть победителей», и заявил о необходимости выполнения международных обязательств как со стороны Китая, так и со стороны Евросоюза.

«Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду. <…> Идти против всего мира — означает изолировать себя», — сказал председатель КНР.

Он призвал к совместным усилиям по отстаиванию экономической глобализации и защите международной торговой среды, что, по его мнению, будет способствовать стабильности и процветанию для всех стран.

Председатель КНР отметил, что Китай никогда не полагался на «милость» других стран и не боится давления. Си Цзиньпин подчеркнул, что вне зависимости от международной обстановки Китай будет придерживаться уверенной и решительной политики, сосредоточившись на внутренних делах и экономическом развитии.

США и Китай в течение последних нескольких лет многократно проводили переговоры, в ходе которых обсуждались условия торговли и попытки достичь компромисса по торговым тарифам. В 2020 году была подписана так называемая «Первая фаза» торгового соглашения, в котором Пекин согласился увеличить закупки американских товаров, но многие вопросы остались нерешенными.

С приходом к власти в Соединенных Штатах республиканца Дональда Трампа торговые отношения между США и КНР накалились практически до предела. Американский лидер ввел рекордные пошлины на импорт китайских товаров за отказ Пекина заключать соглашение. КНР ответила аналогичными мерами, увеличив тарифы на товары из США до рекордных 125%.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США не хотят первыми предлагать Китаю переговоры по торговым тарифам.