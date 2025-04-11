Пекин объявил о повышении тарифов на товары из США до 125%

В ответ на протекционистскую политику, проводимую администрацией США, Китай объявил об увеличении таможенных сборов на американские товары с 84% до 125% начиная с 12 апреля. Об этом решении сообщил Государственный совет КНР через свой комитет по тарифам.

10 апреля администрация Трампа повысила пошлины на товары из Китая до 145%.

Согласно опубликованному заявлению, чрезмерно высокие пошлины, введенные Вашингтоном на китайские товары, рассматриваются как «грубое нарушение норм международной торговли, фундаментальных экономических принципов и здравого смысла, представляющее собой одностороннее запугивание и принуждение».

В заявлении подчеркивается, что «при существующем уровне пошлин рынок Китая больше не может эффективно поглощать американские товары, и дальнейшее повышение тарифов со стороны США останется без внимания».

Подчеркивается намерение Пекина решать все экономические вопросы с Соединенными Штатами, опираясь на решения комитета по тарифам Госсовета.

Торговая война началась 2 апреля с инициативы президента США Дональда Трампа о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран, включая Китай, для которого ставка составила 34%. В ответ Китай ввел дополнительные тарифы в размере 34% на все товары из США, начиная с 10 апреля.

После того как президент США пригрозил повысить пошлины до 104%, пока Китай не согласится на торговую сделку, КНР ответила повышением тарифов до 84%, что вызвало немедленное заявление Трампа об увеличении ставки на китайские товары до 125%.

Ранее Трамп высказался о торговых пошлинах и пользе для США.