США не намерены первыми инициировать переговоры с Китаем по торговым пошлинам

США отказались первыми инициировать переговоры с Китаем относительно торговых пошлин, сообщил телеканал CNN. Президент США Дональд Трамп заявил, что очередь начинать этот диалог перешла к Пекину.

Китай, в свою очередь, на фоне этого отказался от организации телефонного разговора между главой республики Си Цзиньпином и Трампом.

Один из основных факторов отказа от контактов с Вашингтоном заключается в том, что Пекин не хочет выглядеть слабым, инициируя диалог первым. Кроме того, Китай уже ввел дополнительные пошлины на импорт из США и подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на высокие американские тарифы.

Трамп ранее увеличил торговые пошлины до 50% на товары из 185 стран. Для Китая тарифы увеличились на 34% (с учетом ранее введенных мер — в общей сложности на 54%).

В ответ на шаги США Китай удвоил пошлины до 50% и ввел экспортный контроль на 12 американских компаний. Более того, шесть американских компаний были занесены в список «ненадежных субъектов».

Трамп потребовал от Пекина пересмотреть свои шаги, однако китайская сторона не отреагировала на это. Тогда американский президент увеличил пошлины в отношении КНР сначала до 104%, а затем до 125%. В Белом доме уточнили, что общий размер американских пошлин на китайские товары достиг 145%.

Комментируя «тарифную войну» США, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай совместно с Европейским Союзом (ЕС) должен противостоять одностороннему запугиванию для защиты своих интересов и международных правил.

Ранее сообщалось, что Китай намерен сократить количество показов американских фильмов.